Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher schließt sich in Auto ein

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagabend (09.08., 18.20 Uhr) meldeten Zeugen einen Einbruch in einen Autohandel an der Brockhäger Straße. Der Tatverdächtige drang durch ein hinteres Fenster in das Verkaufsbüro ein. Anschließend durchsuchte er die Büroräume und entwendete unter anderem einen Laptop und mehrere Autoschlüssel.

Als der Einbrecher sich durch Zeugen ertappt fühlte, schloss er sich in einem Auto auf dem Hof ein. Erst als der Besitzer des Autohandels mit einem Zweitschlüssel kam, konnte der Mann aus dem Auto herausgeholt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 31-jährige Tatverdächtige aus Gütersloh in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

