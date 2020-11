Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Telefon-Techniker

LetmatheLetmathe (ots)

Unter falschem Vorwand verschafften sich mutmaßliche Betrüger am Mittwoch die Bankdaten einer Letmatherin. Sie klingelten am Mittwochnachmittag an der Haustür der Frau Im Markenfeld und behaupteten, sie müssten die Telefon-Kabeldosen überprüfen. Die Frau ließ die Männer herein und gab auf Nachfrage Bankdaten heraus und unterschrieb auf einem Tablet-PC. Im Anschluss rief sie die Hotline ihres Telefon-Anbieters an und bekam von dort die Auskunft, dass sie wahrscheinlich auf Betrüger hereingefallen sei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell