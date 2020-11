Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Münzautomaten aufgebrochen

HalverHalver (ots)

Ein 26-jähriger Hagener hat am Sonntagabend in Halver die Münzautomaten einer SB-Waschanlage an der Löhbacher Straße aufgebrochen. Zeugen beobachteten ihn und zwei weitere Personen kurz nach 23.30 Uhr und meldeten der Polizei den Vorfall. Der 26-Jährige konnte noch in der Nacht in Hagen ermittelt werden. Die Ermittlungen laufen.

