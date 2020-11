Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb /Fahrräder gestohlen

MendenMenden (ots)

Eine 67-jährige Frau wurde am Freitag zwischen 10.50 und 11.30 Uhr beim Einkaufen in einem Modegeschäft an der Hauptstraße bestohlen. Als sie das Geschäft wieder verlassen wollte, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie weg war.

Am Freitagmorgen wurde an der Oberen Promenade ein Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte es gegen 7.45 Uhr auf der Brücke zwischen Oberer Promenade und Walramstraße abgestellt und an einer Laterne angekettet. Als er gegen 13.15 Uhr zurückkehrte, war das rot/schwarze Scott USA Strike Fully-Mountainbike verschwunden.

Mit gleich zwei Schlössern hatte ein Mendener sein Fahrrad am Bösperder Weg am Gelände gegenüber der Einmündung zum Industriegebiet gesichert. Es half ihm nichts: Als er nach eineinhalb Stunden am Samstag gegen 18 Uhr zu seinem schwarz/weiß lackierten Mountainbike zurückkehrte, war es mitsamt den Schlössern weg.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 3211.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell