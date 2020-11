Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen 50 Hühner bei Ehringhausen

HalverHalver (ots)

Aus einem Hühnerstall bei Ehringhausen verschwanden zwischen 21.11., 15.30 Uhr, und 22.11., 9.30 Uhr, 50 Hühner. Der oder die unbekannten Täter brachen ein Vorhängeschloss auf und rissen eine Überwachungskamera ab. Dabei entstanden etwa 200 Euro Sachschaden. Zeugen war Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, ein verdächtiger weißer SUV in Tatortnähe aufgefallen. Ob er mit der Tat in Zusammenhang steht, ist bislang nicht geklärt. Die Polizei in Halver sucht Zeugen: 02353/9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell