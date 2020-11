Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerwehr bestohlen

NachrodtNachrodt (ots)

Unbekannte haben am Wochenende zwei Verkehrsschilder der Feuerwehr gestohlen. Die Feuerwehr hatte die Schilder "Gefahrstelle" mit dem Zusatz "Ölspur" am Samstag an beiden Seiten der Altenaer Straße (B236) aufgestellt, um vor einer Ölspur zu warnen. Am Sonntag gegen 10 Uhr stand an einer Seite nur noch der Fuß.

