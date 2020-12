Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugenaufruf nach Unfall - Auto prallt in Brückengeländer

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, 18.12.2020, gegen 01 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass ein Smart in ein Brückengeländer gefahren sei. Die Unfallstelle befand sich auf der B317 im Bereich des Wiesetunnels auf der Gemarkung Weil am Rhein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Smart von der Fahrbahn ab, überfuhr den Radweg und prallte in das Geländer. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von Unfallstelle, konnte jedoch einige Zeit später an der Wohnanschrift angetroffen werden. Bei ihm wurde aufgrund möglicher alkoholischer Beeinflussung eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt am Geländer liegt bei ca. 3500 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu dem Unfall und dem genaueren Unfallzeitpunkt machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell