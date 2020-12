Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Todtnau: Gebäudebrand - Bewohnerin verstorben

Freiburg (ots)

Nachtragsmeldung: Todtnau: Gebäudebrand - Bewohnerin verstorben

Am Montag 21.12.2020, gegen 03.30 Uhr, wurde durch Zeugen eine Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Feldbergstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits Flammen aus dem Gebäude. Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen geriet das Gebäude in Vollbrand, so dass gegen 07 Uhr der Dachstuhl des Gebäudes einstürzte. Im Rahmen der ersten Maßnahmen wurde durch die Feuerwehr eine Bewohnerin des Gebäudes tot geborgen.

Eine Gefahr für umstehende Gebäude bestand nicht. Die Höhe des Sachschadens dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern ebenfalls an.

Erstmeldung:

Todtnau: Gebäudevollbrand im Ortskern von Todtnau -PRESSEERSTMELDUNG -

Lkrs. Lörrach, 79674 Todtnau, Feldbergstraße

Am Montag, den 21.12.2020, gg. kam es im Ortskern von Todtnau zu einem Gebäudevollbrand mit noch unbekannter Ursache!

Die Löscharbeiten sind immer noch im Gange, Feuerwehr und Polizei sind mit hohem Kräfteansatz vor Ort!

Von weiteren Anfragen ist abzusehen, es wird nachberichtet!

