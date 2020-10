Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Präventionsstreife: Polizei Euskirchen informiert Anwohner über Einbruchsschutz

Kreis Euskirchen (ots)

Am vergangenen Dienstag war die Polizei Euskirchen im Stadtgebiet Mechernich "auf Streifen".

Toni Dickopp von der Kriminalprävention und Markus Braun, Bezirksdienstbeamter aus Mechernich, informierten die Anwohner, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, über Einbruchsschutz.

Dafür verteilten sie Informationsmaterial und kamen mit den Bürgern ins Gespräch.

Am Donnerstag (15.10.2020) ist eine weitere Präventionsstreife im Gemeindegebiet Weilerswist geplant.

Am Mittwoch, 21.10.2020, findet um 18 Uhr in der Kölner Str. 70, 53879 Euskirchen, in Kooperation mit Verbrauchzentrale unter dem Thema "Energetische Sanierung" ein Beratungstermin statt.

Wir beraten Sie dazu neutral und kostenlos. Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch den Einbau geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik.

Weitere Infos unter: https://euskirchen.polizei.nrw/termine-beratung-einbruchschutz

