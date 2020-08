Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots)

An frühen Samstagmorgen (29.08.2020), gegen 05.50 Uhr, ist der Polizei eine Körperverletzung an der Kolpingstraße 8 gemeldet worden. Als die Beamten dort eintrafen, wurde ein 43-jähriger Rheinenser bereits im Rettungswagen behandelt. Der Verletzte konnte mitteilen, dass er gegen 04.45 Uhr einen Streit mit einer ihm unbekannten Person hatte. Dieser eskalierte und mündete in Handgreiflichkeiten, wobei er eine Kopfverletzung davon trug. Angaben zu einem Beteiligten waren nicht möglich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell