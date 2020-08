Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Ledde, Verkehrsunfall mit Verletzten

Tecklenburg (ots)

Auf der Zeppelinstraße sind am Sonntagmittag (30.08.2020) zwei Fahrradfahrer aus den Niederlanden kollidiert. Dabei wurden beide Rennradfahrer verletzt, einer von ihnen schwer. Um kurz nach 13.00 Uhr war ein Gruppe Rennradfahrer auf der Zeppelinstraße unterwegs. Den Schilderungen zufolge wollte diese nach links auf die Osterledder Straße abbiegen. Ein 65-Jähriger bog bei diesem Manöver verfrüht in eine Grundstückzufahrt ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem ihm nachfolgenden 54-Jährigen. Der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell