Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Feuer gemeldet

Rheine (ots)

In der Nacht zum Freitag (28.08.2020) sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei zum Starenweg gerufen worden. Zeugen hatten an einem geparkten PKW ein Feuer bemerkt. Vor Ort fanden die Polizeibeamten unter dem Wagen einen verbrannten, qualmenden, noch nicht bestimmten Gegenstand, der von der Feuerwehr komplett abgelöscht wurde. An dem PKW Skoda waren bei einer Inaugenscheinnahme keine Schäden erkennbar. Im Weiteren wurde auf einer Baustelle am Storchenring ein weiterer fast erloschener Brand bemerkt. In einem Bauschuttcontainer hatte Bauschutt gebrannt, es qualmten noch Zementtüten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215. Sie fragt: Wer hat am Storchenring oder um kurz vor 02.00 Uhr am Starenweg verdächtige Beobachtungen gemacht?

