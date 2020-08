Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall

Hörstel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall an der Straße Voßhaar ist die Polizei am Donnerstagabend (27.08.2020) entsandt worden. Nach ersten Angaben war dort ein Fahrradfahrer gestürzt. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte beim Eintreffen der Polizei den 66-jährigen Saerbecker, der sich bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt hatte. Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Den Schilderungen zufolge war es gegen 18.30 Uhr zu dem Unfall gekommen, da plötzlich ein Hund auf die Straße lief. Ob es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Tier gekommen war, konnte nicht unmittelbar geklärt werden. Das Tier wies keine Verletzungen auf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell