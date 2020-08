Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebe unterwegs

Altenberge (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Freitag (28.08.2020) im Bereich Kümper verdächtige Personen und insbesondere verdächtige Fahrzeuge gesehen haben. Unbekannte Diebe haben sich an der Hohenholter Straße und an der Straße Am Landwehrbach auf zwei aneinander angrenzende Firmengrundstücke begeben. Dazu hatten sie den Zaun eines Grundstücks durchtrennt. Auf den Geländen brachen sie diverse Fahrzeuge auf und entwendeten verschiedenste Gegenstände, insbesondere Arbeitsmaschinen. Auf dem Areal an der Hohenholter Straße haben sie sich gegen 01.10 Uhr aufgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell