POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch gemeldet

An der Eberwinstraße waren am vergangenen Wochenende Diebe unterwegs. In der Zeit zwischen Samstagabend, 19.00 Uhr, und Sonntagmorgen (30.08.2020), 08.45 Uhr, wollten dort Unbekannte zunächst in ein Wohnhaus einsteigen. Sie machten sich an der Eingangstür zu schaffen, konnten diese aber nicht öffnen. Danach verschafften sie sich auf dem Grundstück Zutritt zur Garage. Aus dieser entwendeten sie ein E-Bike, zwei Akkuschrauber, einen Trennschleifer, ein Schweißgerät und eine Kiste mit Getränken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

