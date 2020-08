Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rauch im Süden

Metall brannte am Montag in einer Göppinger Firma.

Ulm (ots)

Die Beschäftigten der Göppinger Firma entdeckten kurz nach 6 Uhr den Brand. In einer Lagerhalle war Metallschrott in Flammen aufgegangen. Ursache waren möglicherweise Metallspäne, die sich durch eine chemische Reaktion entzündet hatten. Der Rauch, der durch den Brand entstand, zog in Richtung Stadt. Deshalb warnten Feuerwehr und Polizei die Bevölkerung und baten, Fenster und Türen vorsichtshalber geschlossen zu halten. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand. Kurz nach 10 Uhr meldeten die Wehrmänner dann den Erfolg. Zuvor hatten sie den Container, in dem der Brand ausgebrochen war, mit Wasser füllen müssen. Dann konnte auch wieder entwarnt werden. Sachschaden war durch den Brand nicht entstanden, meldet die Polizei.

Warnungen von Feuerwehr und Polizei werden meist über den Verkehrsfunk verbreitet. Deshalb lohnt es sich, den Verkehrsfunk zu verfolgen, selbst wenn man nicht mir dem Auto unterwegs ist. Immer häufiger nutzen die Hilfsdienste auch die NINA-Warn-App. Die kann für Smartphones kostenlos heruntergeladen werden. Wichtig: Darin informiert die Landesregierung auch über den aktuellen Stand der Beschränkungen durch die Corona-Verordnungen. Zudem gibt die App Tipps für viele Gefahrenlagen.

