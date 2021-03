Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Fußgänger am Ennepebogen bei Unfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Montagabend kam es auf dem Gelände des Ennepebogens zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Gevelsberger leicht verletzt wurde. Der 19-Jährige befand sich zu Fuß mit Freunden auf dem Gelände des Ennepebogens. Als ihnen ein Fiat Kastenwagen auf dem Fußweg auffiel, wollten sie den Fahrer aufmerksam machen, langsamer zu fahren. Der Fiatfahrer touchierte den 19 Jährigen im Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel. Obwohl sich der Fußgänger versuchte durch Klopfen gegen die Karosserie auf sich und den Zusammenstoß aufmerksam zu machen, fuhr der Fahrer des Kastenwagens in Richtung Wasserstraße weiter, ohne sich um den Unfall und den verletzten Fußgänger weiter zu kümmern. Der Gevelsberger wurde leicht verletzt, eine sofortige Behandlung benötigte er aber nicht. Der Fahrer des Kastenwagens, ein 19-Jähriger Gevelsberger, konnte an der Halteranschrift angetroffen werden. Er gab zunächst an, nichts von einem Zusammenstoß mitbekommen zu haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Mögliche Spuren an dem Fiat wurden gesichert.

