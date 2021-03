Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unfall auf der Kettelbachstraße

Breckerfeld (ots)

Ein 46-jähriger Breckerfelder verletzte sich am Montagabend bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad auf der Kettelbachstraße schwer. Der Breckerfelder war mit seiner Piaggio auf der Kettelbachstraße in Richtung Hagen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen verletzte er sich hierbei schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft 46-jährigen auf. Auch in seinem Rucksack konnten Bierflaschen und unbenutzte Spritzen aufgefunden werden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer nicht verkehrstüchtig das Fahrzeug geführt hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell