Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- 15-Jährige wird von Einbrechern überrascht

Sprockhövel (ots)

Am Montag (29.03) traf eine 15-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hobeuken in der Wohnung auf zwei Einbrecher. Gegen 09 Uhr hörte das Mädchen stürmisches Klingeln und Klopfen an der Haustür der Erdgeschosswohnung. Durch den Türspion sah sie zwei ihr unbekannte Männer vor der Tür. Da sie alleine zu Hause war, ignorierte sie die Beiden und öffnete nicht. Kurze Zeit später hörte sie verdächtige Geräusche aus der Wohnung. Als sie ihre Zimmertür öffnete, traf sie auf die beiden Einbrecher, die sich offensichtlich über die Terrassentür Zugang zu der Wohnung verschafft hatten. Die beiden Unbekannten flüchteten beim Aufeinandertreffen aus dem Haus, in unbekannte Richtung. Beute erlangten sie nicht. Das Mädchen verständigte die Polizei. Die beiden Männer werden so beschrieben: Person 1 -männlich -ca. 175 cm groß -kräftige Statur -schwarze kurze Haare -schwarze oder dunkle blaue Jacke mit je zwei hellen Streifen auf den Schultern

Person 2

-männlich -ca. 175 cm groß -schlanke Statur -schwarze kurze Haare -hellblaues T-Shirt

