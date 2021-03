Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Motorrad gestohlen

Breckerfeld (ots)

In der Nacht vom 25. Auf den 26.03 entwendeten Unbekannte ein Motorrad der Marke KTM. Dem Eigentümer fiel am Morgen des 26.03 auf, dass seine orangene Duke, die auf dem Grundstück seines Hauses am Ostring abgestellt war, entwendet wurde. Noch bevor er bei der Polizei den Diebstahl melden wollte, wurde er durch einen Bekannten darüber informiert, dass das Motorrad auf dem Parkplatz des Busbahnhofes in Breckerfeld gesehen wurde. Das Fahrzeug war dort geparkt und wies eine Beschädigung in Höhe des Zündschlosses auf. Hinweise auf die Täter gibt es keine. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht zum Freitag die Maschine aufgefallen ist oder die sonstige verdächtige Beobachtungen in Verbindung mit der Tat geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-9166 4000 abgegeben werden.

