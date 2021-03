Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall in der Kaiserstraße

Wetter (ots)

Am 26.03.21, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Hagener die Kaiserstraße in Wetter in Fahrtrichtung Ruhrstraße. In Höhe der Kaiserstraße 167 kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes-Benz nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrbahnrand kollidierte er mit einem Citroen und einem VW, welche durch den Aufprall ineinander geschoben wurden. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

