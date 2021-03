Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Ein Tatverdächtiger nach Einbruch in Kiosk festgenommen

Hattingen (ots)

Am 26.03.2021 um 23:22 Uhr hebelten fünf Täter die Rollladen eines Kiosks in der Marxstraße auf. Daraufhin schlugen sie eine Scheibe ein und entwendeten Tabakwaren, die sie in zwei Rucksäcken verstauten. Nachdem Zeugen auf die Täter aufmerksam wurden, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger aus Hattingen festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die anderen, bislang unbekannten Täter wurden von den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, dunkel und mit Sturmhauben gekleidet, zwischen 170 und 190 cm groß.

