Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Einfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag gelangten unbekannte Täter durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Gustav-Bohm-Straße. Sie drückten den Rollladen hoch und schlugen die Scheibe ein. Beute erlangten die Täter nicht.

