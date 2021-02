Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Wangerland (ots)

Am 28.01.2021, gegen 07.10 Uhr, befuhr ein Linienbus die Jeversche Straße (L 812) in Richtung Jever. Ein entgegenkommender Lkw, näheres nicht bekannt, kam zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass die jeweiligen Außenspiegel kollidierten. Der Außenspiegel des Linienbus wurde stark beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Lkw unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Wangerland bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 04463 808910.

