Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsdurchsuchungen im Zusammenhang mit der professionell betriebenen Cannabis-Indoorplantage in Zetel

Wilhelmshaven (ots)

In einem Verfahren zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität wurden heute sechs weitere Wohnungen im Stadtgebiet Wilhelmshaven durchsucht. Wie bereits berichtet, wurden Mitte Dezember 2020 auf einem Gelände in Zetel, auf dem in einem anderen Teilbereich ein Rockerclub ein Gebäude angemietet hat, über 1000 Cannabispflanzen sichergestellt und seinerzeit zwei Personen vorläufig festgenommen. Siehe Pressemitteilung vom 18.12.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4795379 Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Polizeidirektion und zwei Diensthundeführer der Polizeidirektion Oldenburg unterstützten die Wilhelmshavener Ermittler des zuständigen Fachkommissariats bei den heutigen Maßnahmen, die sich aus den umfangreichen Ermittlungen ergeben haben. In diesem Zusammenhang konnten die Einsatzkräfte u. a. eine geringe Menge Betäubungsmittel, diverse Betäubungsmittelutensilien und einen Schlagring sicherstellen. Zahlreich sichergestellte Kommunikationsgeräte müssen nunmehr ausgewertet werden. Die Ermittlungen in diesem umfangreichen Verfahren dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell