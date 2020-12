Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeieinsatz in Zetel - Bekämpfung der Drogenkriminalität

Bild-Infos

Download

ZetelZetel (ots)

Starke Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland, der Bereitschaftspolizei, Fahndungskräften der Polizeidirektion Oldenburg und den Diensthundeführern der Polizei sowie des Zolls durchsuchten gestern Nachmittag, den 17.12.2020 ein großes Anwesen in Zetel. Der starke Kräfteansatz war u. a. erforderlich, da der Gebäudekomplex unmittelbar an die Landesstraße 815 grenzt und das zu durchsuchende Areal aus einem Haupthaus mit angrenzenden Scheunen und Hallen besteht. Auf dem Areal hat ein Rocker Club eine Halle als Clubhaus. Bislang gibt es keine Beweise für einen direkten Zusammenhang zwischen dem in Rede stehenden Polizeieinsatz und dem Rocker Club. Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Oldenburg erwirkten Durchsuchungbeschlusses wurde der Gebäudekomplexes in Zetel von den Einsatzkräften aufgesucht. Um eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmen und unbeteiligten Personen auszuschließen, musste der Verkehrsraum im Nahbereich zeitweise abgesperrt oder umgeleitet werden. Im Haupthaus des Gebäudekomplexes konnten die Einsatzkräfte eine professionell betriebene sogenannte Indoorplantage mit über 1000 Cannabispflanzen auffinden und beschlagnahmen. Zwei junge Männer (22 und 19 Jahre)konnten im Durchsuchungsobjekt angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen die beiden Tatverdächtigen.

Fie Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen beide Beschuldigte den Erlass eines Haftbefehls beantragt. Mit einer Entscheidung durch das zuständige Amtsgericht wird im Laufe des späten Nachmittags gerechnet.

Die umfangreichen Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell