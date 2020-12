Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

WangerlandWangerland (ots)

Am 14.12.2020, gegen 07:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der L 808 in Höhe Wichtens. Im Begegnungsverkehr touchierten sich beide Außenspiegel der Fahrzeuge mit entsrechendem Sachschaden. Ein Unfallbeteiligter setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen einer Unfallbeteiligung vornehmen zu lassen. Personen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Verkehrsstraftat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerland in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04463-809010.

