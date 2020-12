Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

SandeSande (ots)

Am Donnerstag, 17.12.2020, in der Zeit von 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses, am Gut Sanderbusch in Sande, zu einer Verkehrsstraftat. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw touchierte vermutlich beim Ein-oder Ausparken ein abgestelltes E-Bike. Es entstand Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen zu kümmern. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

