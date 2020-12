Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201201-3-pdnms Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Osterrönfeld

Osterrönfeld ( Kreis Rendsburg-Eckernförde )

Am 01.12.2020 gegen 07.00 Uhr wurde ein 58 jähriger Fahrradfahrer im Kreisel der Albert-Betz-Straße in Osterrönfeld nach einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein 21 jähriger PKW Fahrer wollte den Kreisel der Albert-Betz-Straße nach rechts verlassen, hierbei übersah er den 58 jährigen Fahrradfahrer, der parallel den Radweg befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwer verletzt, er kam mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik nach Rendsburg.

