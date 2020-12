Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201201-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Bordesholm gesucht

BordesholmBordesholm (ots)

Am 26.11.2020 zwischen 17.30 - 17.40 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Mühlenstraße in Bordesholm. Ein 31 jähriger Mann parkte seinen VW Polo, Farbe dunkelgrau, auf dem Parkplatz von Rewe in unmittelbarer Nähe zum Unterstand für die Einkaufswagen. Anschließend ging er in den Rewe Markt um einzukaufen. Als er ca. 10 Minuten später zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug vorne rechts beschädigt wurde. Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen, die zum besagten Tatzeitpunkt den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeizentralstation Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100.

