POL-WHV: Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges, Beschädigung wichtiger Anlagen - Zeugenaufruf

Wangerooge - (ots)

In der Nacht vom 30. auf den 31.01.2021 gegen 02:30 bis 03:00 Uhr nahmen bislang unbekannte Personen einen in der Ladestraße am hiesigen Bahnhof abgestellen Minibagger unbefugt in Gebrauch und fuhren damit vom Bahnhof bis zum Deichschart an der Straße Am Wattenmeer. Dort wurde der Deich befahren und dieser unter Einsatz der Baggerschaufel beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Deich beläuft sich auf etwa 700 Euro, der Bagger blieb unbeschädigt. Die Täter wurden dort von einer aufmerksamen und in ihrer Nachtruhe gestörten Anwohnerin beobachtet. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Wangerooge unter 04469-94690-0 oder gerne auch persönlich entgegen.

