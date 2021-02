Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zetel (ots)

Am 31.01.2021, gegen 10.00 Uhr, meldete ein Halter der Polizei Varel, dass sein in der Lange Straße abgestellter Pkw VW Polo erhebliche Unfallschäden aufweisen würde. Des Weiteren habe sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die entsandten Polizeibeamten konnten individuelle Fahrzeugteile vom verursachenden Fahrzeug auffinden und sicherstellen. Etwa 3 Stunden nach der Verkehrsunfallaufnahme meldete sich der Unfallverursacher zunächst beim Geschädigten und nachfolgend bei der Polizei in Varel. Der 24-jährige Unfallverursacher teilte gegenüber den Polizeibeamten mit, er habe die Kontrolle über seinen Pkw verloren und sei gegen den geparkten Pkw VW geprallt. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt aus Oldenburg wurde der Führerschein des 24-Jährigen aus Zetel beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell