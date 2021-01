Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen

Landkreis Konstanz) Mehrere Arbeitsmaschinen aus einem Baustellfahrzeug entwendet (29.01.2021)

Singen-Bohlingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr aus einem unverschlossen Baustellenfahrzeug in der Straße "Mettnaublick" mehrere Arbeitsmaschinen entwenden. Ein Angestellter stellte um 13.30 Uhr das Fehlen zweier Akkuschrauber, eines Hobels, einer Stichsäge, zweier Säbelsägen, eines Trennschleifers, eines Feincutters und einer Silikonakkuspritze im Wert von insgesamt 4.500 Euro fest. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07531 917036, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell