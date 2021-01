Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - Zeugen gesucht (28.01.2021)

Konstanz (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro hat am Donnerstag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter an einem geparkten silbernen Ford Focus in der Sonnenbühlstraße, auf dem Parkplatz des dortigen Penny-Marktes, verursacht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte die Stoßstange und den vorderen linken Kotflügel des Ford. Ebenfalls stellten die Beamten weiße Lackanhaftungen an den Schadensstellen fest, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass der Verursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

