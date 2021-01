Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Autofahrer nach Unfall geflüchtet (26.-28.01.2021)

Konstanz (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat im Zeitraum von Dienstag, 10 Uhr, bis Donnerstag, 13.30 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten Skoda in der Straße "Alter Wall" verursacht. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell