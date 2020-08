Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter nach KFZ Diebstahl gestellt

Klein-Winternheim (ots)

Donnerstag, 27.08.2020 20:50 Uhr

Ein seit einigen Monaten abgemeldeter und am Ortseingang Klein-Winternheim abgestellter PKW wird durch die beiden 24 und 22-jährigen Beschuldigten entwendet. Beim Abschleppen des Fahrzeugs werden die beiden Täter durch Zeugen beobachtet, die wiederum ihre Beobachtungen der Polizei melden.

Das Fahrzeuggespann wird durch eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 3 auf einem Feldweg zwischen Klein-Winternheim und Ober-Olm festgestellt und die beiden jungen Männer werden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei räumen die Täter ein, die Seitenscheibe mit einem Hammer eingeschlagen zu haben um an den im Zündschloss steckenden Schlüssel zu gelangen. Da der PKW nicht ansprang, hätten sie das Fahrzeug mit einem Abschleppseil an den eigenen PKW angehängt und so abgeschleppt.

Weitere Ermittlungen werden derzeit durch die Kriminalpolizei geführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

