Polizei Presse A 49: Bilanz zum 14. Einsatztag im Dannenröder Forst

Sowohl im nördlichen wie auch im südlichen Bereich im Dannenröder Forst haben heute wieder Polizeikräfte die Rodungsarbeiten gewährleistet.

An dem angemeldeten Aufzug von der Mahnwache am Waldeingang Schweinsberg nahmen in der Spitze 7 Personen teil. Er führte in Richtung Sicherheitsbereich Süd und wurde nach gut einer Stunde beendet.

Im Rodungsbereich Nord wurden die Arbeiten nach Beseitigung etlicher Barrikaden weitergeführt. Die kurzzeitige Besetzung eines Mulchers durch zwei Personen konnte die Polizei durch eine gezielte Ansprache beenden.

Gegen 12.20 Uhr löste sich in diesem Bereich ein Seil und brachte einen sogenannten Twopod zum Umstürzen. Unterhalb des Gebildes befanden sich Einsatzkräfte, die im letzten Moment zu Seite springen konnten und so glücklicherweise unverletzt blieben. Auch der Fahrer eines Baggers, der sich in diesem Bereich befand, erlitt nur aufgrund der Sicherheitskabine, die der Wucht des Aufpralls standhielt, keine Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand hat die Polizei weit über 50 Personen aus Bäumen und Gebilden zu Boden gebracht und diverse Barrikaden, Baumhäuser und Gebilde beseitigt.

Verkehr: Die Bundesstraße 62 war heute wieder einspurig für den Straßenverkehr freigegeben. Polizeibeamte regelten den Verkehr und es kam zu Verzögerungen, mit denen auch in den nächsten Tagen zu rechnen ist. Temporäre Sperrungen können in den Morgenstunden eingerichtet werden. Die Landesstraße 3343 ist auch weiterhin nur für Anliegerverkehr von Maulbach in Richtung Appenrod befahrbar. Zwischen Appenrod und Dannenrod ist die Landesstraße gesperrt. Anlieger werden jedoch durch die Straßensperrung gelassen.

Bilanz: Es wurden heute 69 Personen in Gewahrsam genommen. Weiterhin wurden 5 Ermittlungs- und 63 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 75 sogenannte Platzverweise ausgesprochen.

