Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Von der Fahrbahn abgekommen

LahrLahr (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro war das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagabend gegen 23 Uhr. Eine 49-jährige VW-Lenkerin befuhr die Flugplatzstraße in Fahrtrichtung Hugsweier. Hierbei kam sie mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Glücklicherweise kam es durch den Unfall zu keinen Verletzten. /kw

