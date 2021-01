Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Handy am Steuer

GernsbachGernsbach (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Gaggenau fiel am Montagmorgen in der Staufenbergerstraße eine 42-jährige Autofahrerin auf, die am Steuer ihres Wagens saß und während ihrer Fahrt mit ihrem Handy telefonierte. Sie erhält nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. / AR

