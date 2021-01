Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verstoß gegen die Corona-Ausgangsbeschränkung

BühlBühl (ots)

Eine Personenkontrolle durch Beamte des Polizeireviers Bühl wurde einem Paar am Montag, in den späten Abendstunden, zum Verhängnis. Der 28-jährige Mann und seine 35-jährige Begleiterin hielten sich am Omnibusbahnhof Bühl ohne triftigen Grund auf und verstießen somit gegen die geltenden Ausgangsbeschränkungen der Corona-Verordnung. /AR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell