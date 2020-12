Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Stockumer Straße

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1321

Nach einem Verkehrsunfall auf der Stockumer Straße am Dienstagnachmittag (1. Dezember) sucht die Polizei noch Zeugen. Bei dem Unfall wurde eine 21-jährige Fußgängerin leicht verletzt.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war eine 25-jährige Autofahrerin gegen 14.40 Uhr auf der Stockumer Straße in Richtung Westen unterwegs. Als sie die Kreuzung an der Hansmannstraße überquerte, trat in Höhe der westlichen Fußgängerfurt die 21-jährige Dortmunderin auf die Straße. Es kam zur Kollision, wodurch die junge Frau stürzte und sich leicht verletzte.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Derzeit ist Gegenstand der Ermittlungen, welche Ampel Grünlicht gezeigt hat. Deshalb sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Hombruch unter Tel. 0231/132-1521 zu melden.

