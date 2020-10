Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dieb auf Fahrrad unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Samstagmorgen (03.10.2020) im Bereich des Schlossplatzes eine 22 Jahre alte Frau bestohlen. Die junge Frau hielt sich gemeinsam mit einem Begleiter gegen 07.15 Uhr im Bereich des Neuen Schlosses auf, als ein vorbeifahrender Radfahrer die beiden zunächst in ein Gespräch verwickelte und anschließend wieder davonfuhr. Kurze Zeit später bemerkte die 22-Jährige das Fehlen ihres Jutebeutels, welchen sie auf den Boden abgestellt hatte. In dem Beutel befanden sich hauptsächlich persönliche Dokumente der Frau. Der Radfahrer wird als etwa 40 Jahre alter Mann mit Glatze beschrieben, der gebrochen deutsch sprach. Er war mit einer Jeans und einer roten Daunenjacke bekleidet und mit einem dunkles Fahrrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

