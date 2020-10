Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach möglichem Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem möglichen Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag (02.10.2020) an der Dornhaldenstraße ereignet hat. Ein 48 Jahre alter Peugeot-Fahrer parkte gegen 15.10 Uhr aus, als er möglicherweise mit einem Mädchen auf Inlineskates zusammenstieß, welches sich hinter dem Auto befand. Als der 48-Jährige ausstieg und sich nach dem Wohlbefinden des Kindes erkundigte, fuhr das Mädchen in Richtung Karl-Kloß-Straße fort. Der Mann meldete daraufhin den Vorfall bei einer Polizeistation. Bei dem Kind soll es sich um ein zirka 12 Jahre altes und rund 120 Zentimeter großes Mädchen gehandelt haben. Außerdem trug sie einen Helm. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell