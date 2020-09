Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hof - Nachtragsmeldung zum Brand in einer Firma im Gewerbepark West

Hof (ots)

Am Mittwoch, dem 16.09.2020 kam es gegen 13:00 Uhr, in einer Firma im Gewerbepark West zu einem Brand. Ein 30-jähriger Mitarbeiter wollte einen Heißluftfön als Retoureartikel kontrollieren. Dieser wurde dabei heiß und explodierte. Dadurch verletzte sich der 30-jährige Mitarbeiter oberflächlich am Unterarm. Durch die Explosion entstand ein Brand im Büroraum. Ein Übergreifen auf das weitere Firmengebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Es waren 28 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell