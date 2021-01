Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/Drei Personen bei Unfall verletzt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Während einer Einsatzfahrt sind ein Notarztwagen und ein Auto am Montag (4.1.21) auf der B474 zusammengestoßen. Blaulicht und Martinshorn waren eingeschaltet, als der Notarztwagen die B474 in Richtung Coesfeld befuhr. Gegen 14.15 Uhr wollte ein 63-jähriger Münsteraner bei Grün von dem Pendlerparkplatz an der A43 auf die B474 einfahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Autos. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen des 63-Jährigen und stieß gegen eine Zugmaschine, die an der Ampel wartete. Der Notarztwagen prallte noch gegen den Auflieger und kam dann zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt der Münsteraner schwere Verletzungen. Der 54-jährige Notarztfahrer und der 56-jährige Notarzt wurden leicht verletzt. Mit Rettungswagen kamen alle in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme waren die B474 sowie die Auf- und Abfahrt zur A43 gesperrt.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Warum es zum Zusammenstoß kam, ermittelt die Polizei nun.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell