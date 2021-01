Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bundesstraße 474/Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 474 und der Abfahrt der Autobahn 43 in Dülmen, kam es am Montagmittag zu einem Unfall mit 3 verletzten Menschen. Ein Notarztfahrzeug aus Dülmen fuhr mit eingeschalteten Blaulicht und Signalhorn in den Kreuzungsbereich ein. Hier stieß die Notarztbesatzung mit einem Pkw-Fahrer zusammen, der von dem Pendlerparkplatz nach links in Richtung Dülmen abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW in einen, verkehrsbedingt vor der dortigen Ampel wartenden, aus Fahrtichtung Coesfeld kommenden, LKW geschoben.

Der PKW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der hinzugerufenen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Bei dem Unfall wurden beide Insassen des Notarztfahrzeuges und der Fahrzeugführer des abbiegenden PKW verletzt. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Alle 3 an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Diese mussten mit Abschleppdiensten geborgen werden, um die Unfallstelle räumen zu können.

Die Bundesstraße wurde im Bereich der Autobahnüberführung für die erforderlichen Bergungsmaßnahmen von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr komplett gesperrt. Auch auf der Autobahn 43, bildete sich in Richtung Wuppertal ein erheblicher Rückstau auf dem Verzögerungsstreifen.

