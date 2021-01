Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Spiekerhof/Zigarettenautomat durch Böller beschädigt

CoesfeldCoesfeld (ots)

In der Neujahrsnacht haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomat an der Straße Spiekerhof aufzusprengen. Dieser steht auf Höhe einer Tanzschule. Die Täter steckten zwischen 00.10 Uhr und 00.15 Uhr Böller in das Entnahmefach und zündeten diese. Nach derzeitigem stand haben sie nichts gestohlen.

Ein Zeuge beobachtete zwei Personen, vermutlich weiblich. Diese stehen in Verdacht, auch einen Glascontainer und ein Gitter der Tanzschule beschädigt zu haben.

Beide Frauen sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Eine ist zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Ihr Haar war dunkelblond bis braun, hochgesteckt und krause. Sie trug eine hüftlange Jacke und eine enganliegende Hose.

Die andere Unbekannte schätzt der Zeuge auf 1,70 Meter bis 1, 80 Meter. Sie soll schlank sein. Die Frau trug eine hüftlange Stepp-Jacke, eine dunkle Hose und hat dunkle Haare.

Die Polizei in Dülmen bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

