Polizei Coesfeld

POL-COE: Alter Dülmener Landweg/Unfallflucht durch Zufall bekannt geworden

CoesfeldCoesfeld (ots)

Durch Zufall haben Polizisten einen 19-jährigen Lüdinghauser ausfindig gemacht, der für eine Unfallflucht vom ersten Weihnachtsfeiertag verantwortlich sein soll. Am Sonntag (3.1.21) wies ein Zeuge Polizisten auf ein beschädigtes Auto hin, das vor der Sparkasse in Lüdinghausen stand. Als die Beamten eintrafen, saß der junge Mann mit einer weiteren Person in dem Wagen.

Wie sich herausstellte, war er am 25. Dezember 2020 mit dem Auto auf dem Weg nach Haltern am See. Den genauen Unfallort konnte er nicht nennen, zeigte sich aber kooperativ. Am Sonntagabend meldeten sich dann Zeugen, die dabei halfen, die Stelle ausfindig zu machen. Die befindet sich am alten Dülmener Landweg (K8)/Kreuzung B58.

Demnach stellt sich der Ablauf derzeit wie folgt dar: Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr befuhr der junge Mann am ersten Weihnachtsfeiertag die K8 in Fahrtrichtung B58. Kurz vor der Einmündung kam der 19-Jährige aus bislang unbekannten Gründen am Ende der S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto prallte gegen ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Danach fuhr er von der Unfallstelle weg, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen.

Da Unfallflucht eine Straftat ist, muss der Lüdinghauser nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell