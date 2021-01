Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Brand auf Bauernhof

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 01.01.2021, gegen 16:30 Uhr, bemerkten Zeugen eine Rauchentwicklung aus einem Gebäudeteil eines Bauernhofs in Senden, Oberbauernschaft. Die Zeugen machten die Bewohner auf die Rauchentwicklung aufmerksam. Durch die angeforderte Feuerwehr wurden in der Scheune 5 Mülltonnen festgestellt, welche in Brand geraten waren. Durch den Brand der Mülltonnen wurde die Zwischendecke der Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Kleinere Glutnester in der Zwischendecke konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell