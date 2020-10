Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Autofahrerin geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die am Montagmittag in der Bahnhofstraße in Ehningen begangen wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 12:00 Uhr beobachtete eine Zeugin auf dem EDEKA-Parkplatz eine bislang unbekannte Autofahrerin, die beim Ausparken einen abgestellten Mercedes am Fahrzeugheck berührte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr die Unbekannte anschließend davon. Laut Aussage der Zeugin soll die Frau etwa 40 Jahre alt und korpulent sein. Zudem hat sie kurze Haare und war zur Tatzeit möglicherweise mit einer grauen Mercedes-A-Klasse mit Böblinger Zulassung (BB) unterwegs. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell